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Будівництво Подільського мосту у Києві: директор підприємства отримав підозру за розтрату 104 млн грн

Київ • УНН

 • 1941709 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У Києві директор комунального підприємства отримав підозру у справі про розтрату 104 мільйонів гривень при будівництві Подільського мосту через річку Дніпро. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Будівництво Подільського мосту у Києві: директор підприємства отримав підозру за розтрату 104 млн грн

Деталі

Повідомляється, що керівник комунального підприємства завірив своїм підписом документи про оренду та експлуатацію спеціальних машин після виконаних будівельних робіт.

На підставі цих документів на рахунок однієї з підрядних організацій було перераховано 181 млн грн. Проте, як з’ясували правоохоронці, вартість оренди була завищена на 104 млн грн.

На підставі отриманих доказів комунальнику повідомили нову підозру — за фактом розтрати майна та службового підроблення.

Доповнення

У травні директору КП було повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, яка призвела до понад 6 млн грн збитків. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо

Київська міська прокуратура встановила факти мільйонних розкрадань на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту. У той же час столична влада запевняє, що ніяких порушень немає.

Подільський мостовий перехід – двоярусна споруда, що складається з трьох мостів та естакад, які їх з'єднують. На верхньому ярусі мають розмістити 6 смуг автомобільного руху, а на нижньому – готова естакада для метро на Троєщину з трьома станціями. Об'єкт будують 30 років.

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