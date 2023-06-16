Будівництво Подільського мосту у Києві: директор підприємства отримав підозру за розтрату 104 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Києві директор комунального підприємства отримав підозру у справі про розтрату 104 мільйонів гривень при будівництві Подільського мосту через річку Дніпро. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
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Повідомляється, що керівник комунального підприємства завірив своїм підписом документи про оренду та експлуатацію спеціальних машин після виконаних будівельних робіт.
На підставі цих документів на рахунок однієї з підрядних організацій було перераховано 181 млн грн. Проте, як з’ясували правоохоронці, вартість оренди була завищена на 104 млн грн.
На підставі отриманих доказів комунальнику повідомили нову підозру — за фактом розтрати майна та службового підроблення.
Доповнення
У травні директору КП було повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, яка призвела до понад 6 млн грн збитків. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.
Нагадаємо
Київська міська прокуратура встановила факти мільйонних розкрадань на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту. У той же час столична влада запевняє, що ніяких порушень немає.
Подільський мостовий перехід – двоярусна споруда, що складається з трьох мостів та естакад, які їх з'єднують. На верхньому ярусі мають розмістити 6 смуг автомобільного руху, а на нижньому – готова естакада для метро на Троєщину з трьома станціями. Об'єкт будують 30 років.