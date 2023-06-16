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Строительство Подольского моста в Киеве: директор предприятия получил подозрение за растрату 104 млн грн

Киев • УНН

 • 1941708 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В Киеве директор коммунального предприятия получил подозрение по делу о растрате 104 миллионов гривен при строительстве Подольского моста через реку Днепр. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Строительство Подольского моста в Киеве: директор предприятия получил подозрение за растрату 104 млн грн

Детали

Сообщается, что руководитель коммунального предприятия заверил своей подписью документы об аренде и эксплуатации специальных машин после выполненных строительных работ.

На основании этих документов на счет одной из подрядных организаций было перечислено 181 млн грн. Однако, как выяснили правоохранители, стоимость аренды была завышена на 104 млн грн.

На основании полученных доказательств коммунальщику сообщили новое подозрение — по факту растраты имущества и служебного подлога.

Дополнение

В мае директору КП было сообщено о подозрении по факту служебной халатности, которая привела к более 6 млн грн убытков. Ему грозит до пяти лет заключения.

Напомним

Киевская городская прокуратура установила факты миллионных хищений на строительстве Подольско-Воскресенского моста. В то же время столичные власти уверяют, что никаких нарушений нет.

Подольский мостовой переход – двухъярусное сооружение, состоящее из трёх мостов и соединяющих их эстакад. На верхнем ярусе должны разместить 6 полос автомобильного движения, а на нижнем – готовая эстакада для метро на Троещину с тремя станциями. Объект строят 30 лет.

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