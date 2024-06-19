Почти 50% пешеходных подходов в Киеве и близко не соответствуют требованиям инклюзивности - Шуляк

Проблема инклюзивности городской инфраструктуры продолжает оставаться актуальной темой. Отсутствие безбарьерной среды негативно влияет на людей с инвалидностью и на маломобильные группы населения, затрудняя их передвижение и интеграцию в общественную жизнь. В столице почти половина пешеходных подходов не отвечает требованиям инклюзивности. Об этом рассказала председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в комментарии журналисту УНН.

В вопросах безбарьерности в транспортной сфере статистика довольно печальная. Возьмем, к примеру, Киевскую область. Почти 50% пешеходных подходов Киева и близко не соответствуют требованиям инклюзивности. Речь идет в частности о Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах - говорит Шуляк.

По ее словам, только 25% пешеходных подходов, а именно - 488, полностью соответствуют современным требованиям инклюзивности, имея нормативное занижение и обустройство тактильной плиткой. Еще 27%, то есть 597 подходов, доступны частично и требуют устранения недостатков. Остальные 48%, а это 923 подхода, совсем не соответствуют требованиям.

"Несмотря на относительно более высокое, чем в других районах, количество нормативных пешеходных переходов в Шевченковском районе, вне улиц с капитальными ремонтами их доступность очень точечная. А в радиусе километра от "Украинского общества слепых", что на Подоле, только один пешеходный переход оборудован тактильной плиткой. При этом в Голосеевском районе полностью не соответствуют требованиям 60% переходов. Качественные понижения там хаотичны, а полностью инклюзивных подходов всего 12%", - подчеркнула она.

Депутат утверждает, что сегодня очень много говорят о безбарьерности, инклюзии и т.д., но на практике статистика довольно печальная.

"Нам нужно обязательно пересмотреть все правила, по которым должен развиваться город. К сожалению, в Киеве это остается только разговорами о безбарьерности на разного рода конференциях, но сам город ничего не делает", - добавила Шуляк.

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