4 июля спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади 500 квадратных метров в двухэтажном складском здании за Почтовой площадью в Подольском районе Киева, в результате которого пострадал один человек с подозрением на отравление продуктами горения.
К вечеру, 4 июля, спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ГСЧС.
Детали
В 18:24 пожар в Подольском районе ликвидирован на площади 500 кв.м.
Чрезвычайники добавляют, что в ходе тушения спасатели обнаружили пострадавшего с подозрением на отравление продуктами горения и передали его медикам.
Также в ГСЧС отметили, что к ликвидации пожара привлекли 14 единиц техники и 55 спасателей.
Напомним,
Днем 4 июля в Киеве произошел масштабный пожар. Как заявили спасатели, вспыхнуло двухэтажное складское здание за Почтовой площадью в столице.