К вечеру, 4 июля, спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ГСЧС.

Детали

В 18:24 пожар в Подольском районе ликвидирован на площади 500 кв.м. - резюмировали спасатели.

Чрезвычайники добавляют, что в ходе тушения спасатели обнаружили пострадавшего с подозрением на отравление продуктами горения и передали его медикам.

Также в ГСЧС отметили, что к ликвидации пожара привлекли 14 единиц техники и 55 спасателей.

Напомним,

Днем 4 июля в Киеве произошел масштабный пожар. Как заявили спасатели, вспыхнуло двухэтажное складское здание за Почтовой площадью в столице.