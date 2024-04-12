КГГА остановила аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка

Киевские власти остановили проведение аукциона по предоставлению в аренду Житнего рынка. В КГГА заявили, что прислушались к общественности, передает УНН.

"Проведение аукциона по предоставлению в аренду Житнего рынка остановлено. Прислушавшись общественности, Департамент промышленности и развития предпринимательства обратился в Департамент коммунальной собственности с просьбой отменить проведение аукциона 15 апреля", - говорится в сообщении КГГА.

Сообщается, что далее департаменты совместно с общественностью наработают обновленные условия для будущего инвестора, которые позволят создать и воплотить оптимальную концепцию возрождения рынка.

"Учитывая резонанс среди громады Киева относительно сохранения "Житнего рынка" и его целевого назначения, мы приняли решение не проводить аукцион сейчас, наработать вместе с киевлянами новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору. На это нам нужно дополнительное время", - сказал директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков.

Он добавил, что главным условием аренды Житнего рынка останется срочное проведение капитального ремонта и сохранение функционала. Ведь Житний рынок на Подоле - один из старейших рынков Киева. Современное его помещение построили еще в 1980 году. И сегодня, после более 40 лет эксплуатации, оно нуждается в капитальном ремонте, чтобы соответствовать современным реалиям.

Кроме того, отмечается, что само видение концепции возрождения рынка обязательно должно быть согласовано с киевлянами. Над этим и будут работать в ближайшее время профильные департаменты совместно с представителями общественности.

Контекст

Ранее Житний рынок планировали сдать в аренду на 15 лет.

Соответствующее объявление было на Национальной электронной бирже.

Начальная цена аренды здания была - 2,5 млн грн/месяц.

Фонд Inzhur заявлял, что готов превратить заброшенный Жилой рынок в точку притяжения мирового уровня - вместе с международной компанией Colliers.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что условием аренды является сохранение функционала и продолжение работы рынка. В требованиях к арендатору - реконструкция крытого здания, в том числе и его крыши, ремонт инженерных коммуникаций.

Шеф-повар, ресторатор и общественный активист Евгений Клопотенко прокомментировал решение об остановке аукциона по предоставлению в аренду Житнего рынка. Он отметил, что дальше должны пройти полноценные общественные слушания, где киевляне сформируют общее видение развития рынка.

"Они фактически станут основой будущего инвест-проекта и уже городские власти решат, какая форма будет наилучшая для его реализации. На это уйдет ориентировочно три месяца. Сейчас у всех сторон есть понимание, что Житний должен жить, поэтому немедленный капитальный ремонт рынка с сохранением его основного функционала должен быть главным требованием к будущему инвестору. Вместе с тем весь процесс должен быть открытым и прозрачным", - написал Клопотенко.

Ранее он высказывал подозрение, что Житний рынок специально доводят до упадка, чтобы потом превратить в очередной ТРЦ или высотку.