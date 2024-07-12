Киев • УНН
Полиция Киева задержала двух подозреваемых, которые незаконно хранили в своем гараже почти 32 кг каннабиса с целью дальнейшего сбыта.
В Киеве разоблачена группа лиц, которые приобрели с целью дальнейшего сбыта почти 32 кг каннабиса, - фигуранты хранили наркотические средства в собственном гаражном боксе на территории Подольского района столицы.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Детали
В Киеве сообщено о подозрении 47-летнему жителю Днепра и его 48-летнему сообщнику в незаконном приобретении и хранении почти 32 кг каннабиса.
По данным следствия, подозреваемые незаконно приобрели каннабис и хранили в собственном гаражном боксе на территории гаражного кооператива в Подольском районе г. Киева.
К преступной деятельности, как указывается, причастен еще один человек, который фактически находится за пределами Украины.
Указанное лицо вело общение и принимало заказы на каннабис у покупателей в мессенджерах, после чего руководило действиями двух подозреваемых, которые уже непосредственно привозили и передавали каннабис клиентам из рук в руки. - информируют правоохранители.
В ходе расследования правоохранители задокументировали три факта незаконной продажи каннабиса.
Во время обыска гаражного бокса подозреваемого изъяли 33 полиэтиленовые пакеты с каннабисом в высушенном состоянии, общей массой более 31 кг, что составляет особо крупные размеры.
В Винницкой области разоблачена мощная нарколаборатория с миллионными доходами11 июля 2024, 10:47 • 11184 просмотра
Сейчас двух человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении и по ходатайству прокуратуры судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Материалы в отношении третьего соучастника преступлений выделены в отдельное производство.
Поставляли наркотики под видом косметики: разоблачен наркотрафик из Европы2 июля 2024, 10:42 • 12376 просмотров