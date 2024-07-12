В Киеве разоблачена группа лиц, которые приобрели с целью дальнейшего сбыта почти 32 кг каннабиса, - фигуранты хранили наркотические средства в собственном гаражном боксе на территории Подольского района столицы.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

В Киеве сообщено о подозрении 47-летнему жителю Днепра и его 48-летнему сообщнику в незаконном приобретении и хранении почти 32 кг каннабиса.

По данным следствия, подозреваемые незаконно приобрели каннабис и хранили в собственном гаражном боксе на территории гаражного кооператива в Подольском районе г. Киева.

К преступной деятельности, как указывается, причастен еще один человек, который фактически находится за пределами Украины.

Указанное лицо вело общение и принимало заказы на каннабис у покупателей в мессенджерах, после чего руководило действиями двух подозреваемых, которые уже непосредственно привозили и передавали каннабис клиентам из рук в руки. - информируют правоохранители.

В ходе расследования правоохранители задокументировали три факта незаконной продажи каннабиса.

Во время обыска гаражного бокса подозреваемого изъяли 33 полиэтиленовые пакеты с каннабисом в высушенном состоянии, общей массой более 31 кг, что составляет особо крупные размеры.

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Сейчас двух человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении и по ходатайству прокуратуры судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы в отношении третьего соучастника преступлений выделены в отдельное производство.

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