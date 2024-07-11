Правоохранители ликвидировали нарколабораторию: дельцы изготавливали 10 кг амфетамина ежемесячно, действовали в Винницкой и Киевской областях, их "бизнес" приносил миллионные доходы.

Пишет УНН с ссылкой на Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Детали

В Винницкой области ликвидирована незаконная деятельность преступной организации. Речь идет о нарколаборатории в частном доме в Винницкой области , а также группе фигурантов, которые действовали на территории столицы, а также в Киевской и Винницкой области.

Полицейские установили, что организовал наркобизнес 37-летний житель столицы. Он привлек к преступной деятельности еще пятерых местных жителей. Так называемые лаборанты занимались изготовлением амфетамина.

Для маскировки незаконной деятельности организатор обустроил нарколабораторию в частном доме в Винницкой области и поставлял туда прекурсоры. Кроме того, он контролировал движение полученных от незаконной деятельности денег и распределял прибыль между участниками группы.

Мощности такой лаборатории позволяли злоумышленникам изготавливать ежемесячно более 10 кг амфетамина, а "бизнес" приносил им более миллиона гривен дохода в месяц.

Полицейские при силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения ГУНП в г. Киеве и тактико-оперативного реагирования Департамента патрульной полиции провели 13 одновременных обысков и ликвидировали деятельность нарколаборатории. Во время следственных действий изъято амфетамин, каннабис, прекурсоры, лабораторное оборудование, автомобили, деньги, оружие и сотню патронов.

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Стоимость изъятых наркотических веществ и их компонентов по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен. Все изъятое направлено на экспертизу.

Шестерых участников полицейские задержали.

Следователи Нацполиции уже сообщили им о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах, совершенные преступной организацией) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное им грозит до 12-ти лет заключения с конфискацией имущества.

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