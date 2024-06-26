Киев • УНН
В Киеве разоблачили четырех мошенников, которые продавали кокаин на сумму около 4 миллионов гривен. В ходе обысков и оперативных закупок было изъято более полкилограмма кокаина, инструменты для упаковки и боеприпасы.
В Киев разоблачили четырех мошенников, которые торговали кокаином. У 4 фигурантов изъято наркотиков ориентировочно на 4 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
Следователи установили, что подозреваемые сбывали товар розничными и оптовыми партиями из рук в руки на территории Киева.
В ходе следствия было проведено 5 оперативных закупок и ряд обысков. Во время обысков изъято более пол килограмма кокаина, приборы и средства для фасовки, взвешивания, черновые записи.
Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 4 млн гривен.
В прокуратуре добавили, что двое подозреваемых передвигались на элитных автомобилях. Один из них, пытаясь избежать задержания, убегал от полиции на автомобиле MERCEDES BENZ модели GLA 250, устроил несколько ДТП и повредил автомобиль полиции и еще несколько машин.
У мужчины кроме наркотиков изъят корпус гранаты " РГН " и взрыватель типа УДО (нового образца). Мужчине также сообщено о подозрении по факту хранения боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, одну из них – круглосуточный домашний арест. Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Напомним
Правоохранители разоблачили во Львове масштабное уголовное сообщество, которое удерживало места разврата и занималось сутенерством на территории всей Львовской области. За месяц они зарабатывали более 16 миллионов гривен.