Вилучили наркотиків на 4 млн гривень: у Києві викрили чотирьох торговців кокаїном

У Київ викрили чотирьох шахраїв, які торгували кокаїном. У 4 фігурантів вилучено наркотиків орієнтовно на 4 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Слідчі встановили, що підозрювані збували товар роздрібними та оптовими партіями з рук в руки на території Києва.

В ході слідства було проведено 5 оперативних закупок та низку обшуків. Під час обшуків вилучено понад пів кілограма кокаїну, прилади та засоби для фасування, зважування, чорнові записи.

Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 4 млн гривень.

У прокуратурі додали, що двоє підозрюваних пересувались на елітних автомобілях. Один з них, намагаючись уникнути затримання, втікав від поліції на автомобілі MERCEDESBENZ моделі GLA 250, влаштував кілька ДТП та пошкодив автомобіль поліції та ще кілька машин.

У чоловіка окрім наркотиків вилучено корпус гранати "РГН" та підривач типу УДЗ (нового зразку). Чоловіку також повідомлено про підозру за фактом зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, одну з них – цілодобовий домашній арешт. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна