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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поставляли наркотики под видом косметики: разоблачен наркотрафик из Европы

Поставляли наркотики под видом косметики: разоблачен наркотрафик из Европы

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 10:42  •  6863 просмотра

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Наркоторговцы маскировали кокаин, экстази и гашиш под косметику, получая более миллиона гривен ежемесячного дохода, пока правоохранители не прекратили их деятельность. Семерым задержанным объявлены подозрения

Правоохранители ликвидировали деятельность наркогруппировки, которая маскировала кокаин, экстази и гашиш под косметические средства. Ежемесячно дельцы получали доход более чем в миллион гривен. Семерым задержанным объявлены подозрения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Детали

По данным правоохранителей, наркобизнес организовал 33-летний киевлянин, который сейчас проживает за границей, откуда и поставлял наркотики. К незаконной деятельности он привлек еще шестерых участников.

Наркотики и психотропы маскировали в предметах бытовой химии и косметики.

В марте прошлого года правоохранители провели первый этап спецоперации и задержали трех фигурантов, у которых изъяли кокаина на миллион гривен. Впоследствии полицейские задокументировали деятельность еще четырех человек, причастных к наркоторговле.

29 июня в Киеве правоохранители провели 10 одновременных санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и в их автомобилях: следователи изъяли более 80 гр кокаина, 50 гр метамфетамина, 100 таблеток МДМА, электронные весы, приборы для упаковки наркотических средств под видом косметических средств, деньги в национальной и иностранной валюте, упаковочные материалы, "черновые" записи.

Ориентировочная стоимость изъятого "товара" по ценам "черного" рынка составляет более 3,5 миллиона гривен. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу

- рассказали в Нацполиции.

Четырех участников группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении за сбыт наркотических средств группой лиц (ч. 2 ст. 307 УКУ). Кроме того, обвинительный акт в отношении одного из подозреваемых уже рассматривается Оболонским районным судом г. Киева по аналогичной статье.

Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к поставке наркотиков из Европы в Украину.

Изъяли наркотиков на 4 млн гривен: в Киеве разоблачили четырех торговцев кокаином26 июня 2024, 12:59 • 19797 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
yevropaЕвропа
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