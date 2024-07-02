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Постачали наркотики під виглядом косметики: викрито наркотрафік з Європи

Київ • УНН

 • 12983 перегляди

Наркоторговці маскували кокаїн, екстазі та гашиш під косметику, отримуючи понад мільйон гривень щомісячного доходу, поки правоохоронці не припинили їхню діяльність. Сімом затриманим оголошені підозри

Постачали наркотики під виглядом косметики: викрито наркотрафік з Європи

Правоохоронці ліквідували діяльність наркоугруповання, яке маскувало кокаїн, екстазі та гашиш під косметичні засоби. Щомісяця ділки отримували дохід у понад мільйон гривень. Сімом затриманим оголошені підозри. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Деталі

За даними правоохоронців, наркобізнес організував 33-річний киянин, який зараз проживає за кордоном, звідки і постачав наркотики. До незаконної діяльності він залучив ще шістьох учасників.

Наркотики та психотропи маскували у предметах побутової хімії та косметики.

У березні минулого року правоохоронці провели перший етап спецоперації та затримали трьох фігурантів, у яких вилучили кокаїну на мільйон гривень. Згодом поліцейські задокументували діяльність ще чотирьох осіб, причетних до наркоторгівлі.

29 червня в Києві правоохоронці провели 10 одночасних санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автівках: слідчі вилучили понад 80 гр кокаїну, 50 гр метамфетаміну, 100 пігулок МДМА, електронні ваги, прилади для пакування наркотичних засобів під виглядом косметичних засобів, гроші в національній та іноземній валюті, пакувальні матеріали, "чорнові" записи.

Орієнтовна вартість вилученого "товару" за цінами "чорного" ринку становить понад 3,5 мільйона гривень. Речові докази відправлені на експертизу

- розповіли в Нацполіції.

Чотирьох учасників групи затримали у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів групою осіб (ч. 2 ст. 307 ККУ). Окрім того, обвинувальний акт відносно одного з підозрюваних вже розглядається Оболонським районним судом м. Києва за аналогічною статтею.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Поліцейські встановлюють усіх осіб, причетних до постачання наркотиків з Європи до України.

Вилучили наркотиків на 4 млн гривень: у Києві викрили чотирьох торговців кокаїном26.06.24, 15:59 • 20244 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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