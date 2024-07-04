Площадь пожара в Подольском районе столицы выросла до 500 кв. м. Как сообщили в ГСЧС, огонь распространился на соседние склады, передает УНН.

"Горит двухэтажное складское здание, огонь распространился на соседние склады. Ориентировочная площадь 500 кв. м. Сейчас спасатели ликвидируют пожар", - говорится в сообщении.

Предварительно, без жертв и пострадавших, добавили спасатели.

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание