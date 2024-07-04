Масштабный пожар вспыхнул в киевском районе Подол, охватив двухэтажное складское здание и перекинувшись на соседние склады, на площади около 500 квадратных метров, спасатели работают над тушением пламени.
Площадь пожара в Подольском районе столицы выросла до 500 кв. м. Как сообщили в ГСЧС, огонь распространился на соседние склады, передает УНН.
"Горит двухэтажное складское здание, огонь распространился на соседние склады. Ориентировочная площадь 500 кв. м. Сейчас спасатели ликвидируют пожар", - говорится в сообщении.
Предварительно, без жертв и пострадавших, добавили спасатели.
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание4 июля 2024, 13:43 • 9268 просмотров