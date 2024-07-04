Киев • УНН
Масштабный пожар вспыхнул в двухэтажном складском здании за Почтовой площадью в столице, площадь пожара оценивается в 400 квадратных метров, спасатели работают над его тушением.
В столице вспыхнул масштабный пожар ориентировочно за Почтовой площадью, передает УНН.
Местные Telegram-каналы сообщали, что пожар вспыхнул за Почтовой площадью.
Черный дым от пожара виден из разных районов города.
Как сообщили УНН в ГСЧС, горит двухэтажное складское здание.
"Горит двухэтажное складское здание, ориентировочная площадь пожара 400м квадратных. Предварительно жертв нет. Спасатели на месте ликвидируют пожар", - сообщил майор службы гражданской защиты Павел Петров.