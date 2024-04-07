Полиция Киева задержала подозреваемых с вероятными наркотиками

В Киеве правоохранительные органы задержали лиц, у которых обнаружены подозрительные вещества, которые могут быть наркотиками. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

Детали

В Подольском районе полицейские заметили женщину, которая вела себя странно. Во время поверхностной проверки у нее был обнаружен полиэтиленовый пакет с таблетками, которые, по предварительным данным, могли быть наркотическими веществами.

Инцидент в Оболонском районе тоже не остался незамеченным. Во время проверки мужчины, полицейские обнаружили зип-пакет с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое.

В обоих случаях злоумышленников задержали и передали следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.

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