В Киеве патрульные задержали женщину с 3 пакетами наркотиков

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая при себе имела 3 пакета с вероятными наркотиками. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

Детали

Сотрудники полиции Оболонского района обнаружили и задержали женщину, которая имела при себе вероятные наркотики.

Патрульные обнаружили подозрительное поведение гражданки и после проверки обнаружили у нее 3 свертка с запрещенными веществами.

Кроме того, она призналась в наличии еще 200 граммов наркотиков дома.

Инцидент стал основанием для задержания нарушительницы и проведения дальнейших следственных действий.

Добавим

Информация о злоумышленнице уже внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.

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