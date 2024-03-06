В Киеве патрульные задержали женщину с 3 пакетами наркотиков
Киев • УНН
Сотрудники полиции Оболонского района задержали женщину за три пакета с подозрительными наркотиками и еще из-за хранения 200 граммов запрещенных веществ дома.
В Киеве правоохранители задержали женщину, которая при себе имела 3 пакета с вероятными наркотиками. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
Сотрудники полиции Оболонского района обнаружили и задержали женщину, которая имела при себе вероятные наркотики.
Патрульные обнаружили подозрительное поведение гражданки и после проверки обнаружили у нее 3 свертка с запрещенными веществами.
Кроме того, она призналась в наличии еще 200 граммов наркотиков дома.
Инцидент стал основанием для задержания нарушительницы и проведения дальнейших следственных действий.
Добавим
Информация о злоумышленнице уже внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.
Создали 24 "наркологических кабинета": ликвидирована масштабная сеть продажи наркотиков в Киеве и Харькове1 марта 2024, 12:48 • 19677 просмотров
В Киеве патрульные задержали женщину с 3 пакетами наркотиков
Сотрудники полиции Оболонского района задержали женщину за три пакета с подозрительными наркотиками и еще из-за хранения 200 граммов запрещенных веществ дома.
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