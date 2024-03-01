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Создали 24 "наркологических кабинета": ликвидирована масштабная сеть продажи наркотиков в Киеве и Харькове

Создали 24 "наркологических кабинета": ликвидирована масштабная сеть продажи наркотиков в Киеве и Харькове

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 12:48  •  9212 просмотра

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В Киеве и Харькове правоохранители ликвидировали сеть наркоторговли, которая действовала в 24 подпольных "наркологических кабинетах" и аптеке и реализовала более 10 кг метадона по поддельным рецептам на общую сумму более 5 миллионов гривен.

Правоохранители ликвидировали мощную сеть продажи наркотиков через специально созданную аптеку и 24 "наркологических кабинета", которые функционировали в Киеве и Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР. 

Работники ГБР задержали участников преступной организации, которые в Киеве и Харькове создали 24 "наркологических кабинета". В них врачи незаконно выдавали медицинские рецепты на метадон, который используют в заместительной терапии наркозависимых. Затем наркотик получали члены преступной организации и продавали наркозависимым в собственной аптеке

- говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что сеть действовала с 2020 года. За это время было реализовано более 10 кг метадона, на которые врачи выдали более 15 тысяч незаконных рецептов.

Участники организации от незаконного оборота наркотиков получили более 5 млн грн, указали в ГБР. 

Во время обысков у фигурантов были обнаружены значительные суммы средств, полученных от незаконной деятельности, и автомобили, приобретенные за средства от нелегального бизнеса, добавили в ведомстве. 

На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн11 февраля 2024, 13:28 • 33623 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
kievКиев
kharkivХарьков
Створили 24 "наркологічні кабінети": ліквідована масштабна мережа продажу наркотиків у Києві та Харкові
24 "drug treatment rooms" were created: a large-scale drug trafficking network in Kyiv and Kharkiv was dismantled
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Создали 24 "наркологических кабинета": ликвидирована масштабная сеть продажи наркотиков в Киеве и Харькове

В Киеве и Харькове правоохранители ликвидировали сеть наркоторговли, которая действовала в 24 подпольных "наркологических кабинетах" и аптеке и реализовала более 10 кг метадона по поддельным рецептам на общую сумму более 5 миллионов гривен.

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