Создали 24 "наркологических кабинета": ликвидирована масштабная сеть продажи наркотиков в Киеве и Харькове
Киев • УНН
В Киеве и Харькове правоохранители ликвидировали сеть наркоторговли, которая действовала в 24 подпольных "наркологических кабинетах" и аптеке и реализовала более 10 кг метадона по поддельным рецептам на общую сумму более 5 миллионов гривен.
Правоохранители ликвидировали мощную сеть продажи наркотиков через специально созданную аптеку и 24 "наркологических кабинета", которые функционировали в Киеве и Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Работники ГБР задержали участников преступной организации, которые в Киеве и Харькове создали 24 "наркологических кабинета". В них врачи незаконно выдавали медицинские рецепты на метадон, который используют в заместительной терапии наркозависимых. Затем наркотик получали члены преступной организации и продавали наркозависимым в собственной аптеке
Отмечается, что сеть действовала с 2020 года. За это время было реализовано более 10 кг метадона, на которые врачи выдали более 15 тысяч незаконных рецептов.
Участники организации от незаконного оборота наркотиков получили более 5 млн грн, указали в ГБР.
Во время обысков у фигурантов были обнаружены значительные суммы средств, полученных от незаконной деятельности, и автомобили, приобретенные за средства от нелегального бизнеса, добавили в ведомстве.
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Создали 24 "наркологических кабинета": ликвидирована масштабная сеть продажи наркотиков в Киеве и Харькове
В Киеве и Харькове правоохранители ликвидировали сеть наркоторговли, которая действовала в 24 подпольных "наркологических кабинетах" и аптеке и реализовала более 10 кг метадона по поддельным рецептам на общую сумму более 5 миллионов гривен.
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