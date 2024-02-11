На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн
Киев • УНН
Украинские пограничники в Волынской области сбили беспилотник, который перевозил 22 кг гашиша стоимостью 13 миллионов гривен.
Украинские пограничники в Волынской области сбили дрон с 22 кг наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков составляет 13 млн гривен. Об этом сообщает ГПСУ, пишет УНН.
На окраине одного из приграничных населенных пунктов на Волыни, пограничники с сотрудниками СБУ сбили коптер с двумя пакетами, которые содержали 22,5 кг гашиша,
Детали
У трех лиц, причастных к противоправной деятельности, проведены санкционированные обыски: обнаружены беспилотники и другие вещественные доказательства. Правоохранители изъяли беспилотник и наркотическое средство, а также три автомобиля, которые контрабандисты использовали для осуществления незаконной сделки.
Лицам сообщено о подозрении, а пока судом избрана для них мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
Киевская полиция задержала группу из пяти человек, причастных к наркоторговле, включая организатора и четырех курьеров. Все задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за наркопреступления, теперь им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.
На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн
Украинские пограничники в Волынской области сбили беспилотник, который перевозил 22 кг гашиша стоимостью 13 миллионов гривен.
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