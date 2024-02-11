На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн

Украинские пограничники в Волынской области сбили дрон с 22 кг наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков составляет 13 млн гривен. Об этом сообщает ГПСУ, пишет УНН.

На окраине одного из приграничных населенных пунктов на Волыни, пограничники с сотрудниками СБУ сбили коптер с двумя пакетами, которые содержали 22,5 кг гашиша, - говорится в сообщении.

Детали

У трех лиц, причастных к противоправной деятельности, проведены санкционированные обыски: обнаружены беспилотники и другие вещественные доказательства. Правоохранители изъяли беспилотник и наркотическое средство, а также три автомобиля, которые контрабандисты использовали для осуществления незаконной сделки.

Лицам сообщено о подозрении, а пока судом избрана для них мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Киевская полиция задержала группу из пяти человек, причастных к наркоторговле, включая организатора и четырех курьеров. Все задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за наркопреступления, теперь им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.