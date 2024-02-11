На Волині прикордонники приземлили дрон з 22 кг наркотиків на 13 млн грн
Київ • УНН
Українські прикордонники у Волинській області збили безпілотник, який перевозив 22 кг гашишу вартістю 13 мільйонів гривень.
Українські прикордонники у Волинській області збили дрон з 22 кг наркотиків. Вартість вилучених наркотиків становить 13 млн гривень. Про це повідомляє ДПСУ, пише УНН.
На околиці одного з прикордонних населених пунктів, що на Волині, прикордонники зі співробітниками СБУ збили коптер з двома пакунками, які містили 22,5 кг гашишу,
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У трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, проведено санкціоновані обшуки: виявлено безпілотники й інші речові докази. Правоохоронці вилучили безпілотник і наркотичний засіб, а також три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки.
Особам повідомлено про підозру, а поки судом обрано для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
Київська поліція затримала групу з п'яти осіб, причетних до наркоторгівлі, включаючи організатора та чотирьох кур'єрів. Всі затримані раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за наркозлочини, тепер їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі.