Створили 24 "наркологічні кабінети": ліквідована масштабна мережа продажу наркотиків у Києві та Харкові
Київ • УНН
У Києві та Харкові правоохоронці ліквідували мережу наркоторгівлі, яка діяла у 24 підпільних "наркологічних кабінетах" та аптеці і реалізувала понад 10 кг метадону за підробленими рецептами на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.
Правоохоронці ліквідували потужну мережу продажу наркотиків через спеціально створену аптеку та 24 "наркологічні кабінети", які функціонували у Києві та Харкові. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.
Працівники ДБР затримали учасників злочинної організації, які у Києві та Харкові створили 24 "наркологічні кабінети". В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці
Зазначається, що мережа діяла з 2020 року. За цей час було реалізовано понад 10 кг метадону, на які лікарі видали понад 15 тисяч незаконних рецептів.
Учасники організації від незаконного обігу наркотиків отримали понад 5 млн грн, вказали в ДБР.
Під час обшуків у фігурантів було виявлено значні суми коштів, одержаних від незаконної діяльності, та автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу, додали у відомстві.
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