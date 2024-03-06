У Києві патрульні затримали жінку з 3 пакунками наркотиків
Київ • УНН
Співробітники поліції Оболонського району затримали жінку за три пакунки з підозрілими наркотиками та ще через зберігання 200 грамів заборонених речовин вдома.
У Києві правоохоронці затримали жінку, яка при собі мала 3 пакунки з ймовірними наркотиками. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.
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Співробітники поліції Оболонського району виявили та затримали жінку, яка мала при собі ймовірні наркотики.
Патрульні виявили підозрілу поведінку громадянки та після перевірки виявили у неї 3 згортки із забороненими речовинами.
Крім того, вона зізналася у наявності ще 200 грамів наркотиків вдома.
Інцидент став підставою для затримання порушниці та проведення подальших слідчих дій.
Додамо
Інформація про зловмисницю вже внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про незаконне зберігання наркотиків без мети збуту.
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