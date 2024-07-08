В Киеве количество пострадавших из-за удара рф возросло до 25 - ГСЧС
Киев • УНН
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате российского ракетного удара в Киеве погибли 8 человек, 25 получили ранения.
В Киеве в результате утренней ракетной атаки российских войск, предварительно, погибли 8 человек, еще 25 травмированы, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
По состоянию на сейчас 8 человек погибли, 25 - пострадали в результате утренней массированной атаки россиян
Ранее сообщалось о 15 пострадавших в столице из-за атаки рф.
Спасательные работы продолжаются в Подольском, Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.
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