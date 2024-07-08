В сети распространяются фотографии того, как выглядит в Киеве детская больница "Охматдет", куда сегодня попали россияне. В частности, фотографии и видео опубликовал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.

Детали

"Кадры изнутри "Охматдета" после российской атаки", - подписал пост Цаплиенко.

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Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, больница "Охматдет" повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество жертв неизвестно.

По данным исполняющей обязанности заведующей реанимационным отделением больницы, во время ракетного удара армии рф по Киеву детей из больницы "Охматдет" перевели в укрытие, они выжили. Впрочем, пострадал персонал больницы.