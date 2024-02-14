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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры Харькова: задержан информатор рф

Наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры Харькова: задержан информатор рф

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 08:41  •  12024 просмотра

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Служба безопасности Украины задержала в Харькове 58-летнего местного жителя, который наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры города и места расположения украинских средств противовоздушной обороны.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного информатора российских спецслужб, который корректировал воздушные удары по критической инфраструктуре Харькова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Среди основных целей врага были стратегически важные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса Украины.

Для большей эффективности ракетно-дронных атак на местные объекты оккупанты рассчитывали получить от своего приспешника геолокации украинской ПВО.

В случае получения таких сведений захватчики надеялись "обойти" системы противовоздушной обороны ВСУ или осуществить по ним прицельный удар.

Для сбора разведданных фигурант находил места вражеских "прилетов", а затем делал там скрытую фото- и видеосъемку. Все полученные сведения злоумышленник пересылал в несколько чатов прокремлевских Телеграмм-каналов, которые контролируются спецслужбами страны-агрессора.

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Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия российского информатора и задержали его во время выполнения вражеского задания. По данным следствия, фигурантом является 58-летний местный житель, идеологический сторонник рашизма. Осенью 2023 года мужчина по собственной инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию через популярные мессенджеры,

- говорится в сообщении.

Также вражеский приспешник публиковал в соцсетях свои сообщения, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.

Во время обысков в его доме изъят мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности. По материалам Службы безопасности задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним

В Харькове задержали участника пророссийской хакерской группировки "народная cyberармия рф", который готовил кибератаки на сайты органов власти и корректировал российские удары по городу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Наводив російські ракети на об'єкти критичної інфраструктури Харкова: затримано інформатора рф
Russian informant detained for guiding Russian missiles at critical infrastructure in Kharkiv
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Наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры Харькова: задержан информатор рф

Служба безопасности Украины задержала в Харькове 58-летнего местного жителя, который наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры города и места расположения украинских средств противовоздушной обороны.

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