Наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры Харькова: задержан информатор рф
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала в Харькове 58-летнего местного жителя, который наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры города и места расположения украинских средств противовоздушной обороны.
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного информатора российских спецслужб, который корректировал воздушные удары по критической инфраструктуре Харькова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Среди основных целей врага были стратегически важные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса Украины.
Для большей эффективности ракетно-дронных атак на местные объекты оккупанты рассчитывали получить от своего приспешника геолокации украинской ПВО.
В случае получения таких сведений захватчики надеялись "обойти" системы противовоздушной обороны ВСУ или осуществить по ним прицельный удар.
Для сбора разведданных фигурант находил места вражеских "прилетов", а затем делал там скрытую фото- и видеосъемку. Все полученные сведения злоумышленник пересылал в несколько чатов прокремлевских Телеграмм-каналов, которые контролируются спецслужбами страны-агрессора.
Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия российского информатора и задержали его во время выполнения вражеского задания. По данным следствия, фигурантом является 58-летний местный житель, идеологический сторонник рашизма. Осенью 2023 года мужчина по собственной инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию через популярные мессенджеры,
Также вражеский приспешник публиковал в соцсетях свои сообщения, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.
Во время обысков в его доме изъят мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности. По материалам Службы безопасности задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).
Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним
В Харькове задержали участника пророссийской хакерской группировки "народная cyberармия рф", который готовил кибератаки на сайты органов власти и корректировал российские удары по городу.
Наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры Харькова: задержан информатор рф
Служба безопасности Украины задержала в Харькове 58-летнего местного жителя, который наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры города и места расположения украинских средств противовоздушной обороны.
Спикер Джонсон хочет встретиться с Байденом до любых действий по пакету помощи Украине и Израилю - СМИ
Майк Джонсон хочет встретиться с президентом Байденом до того, как Палата представителей проголосует за дополнительное финансирование для Украины и Израиля.
Евлаш назвал самую горячую точку на Купянско-Лиманском направлении
Самая горячая точка боевых действий - возле села Терны на Лиманском направлении, где российские войска сосредоточили основное внимание и резервы, пытаясь выйти к реке Черный Жеребец.
Атака рф на Селидово: основной удар был по родильному отделению больницы, спасен младенец - МВД
россияне ночью атаковали больницу в Селидово Донецкой области, попали в родильное отделение, ранив 6 человек, в том числе 6-месячного младенца, а всего от ударов по медицинскому учреждению и жилому дому пострадали 15 человек, трое из которых погибли.
Правительство Нидерландов не соглашается с запретом экспорта запчастей для F-35 в Израиль и подает кассационную жалобу
Правительство Нидерландов обжалует в Верховном суде страны запрет суда на экспорт частей F-35 в Израиль.
"Дія" станет open-source приложением: правительство приняло решение
Правительство приняло постановление, которое позволяет приложению "Дія" стать приложением с открытым исходным кодом, чтобы разработчики со всего мира могли изучать его код и предлагать усовершенствования.
ГУР показало уничтожение российского корабля "цезарь куников"
"Magura" уничтожила "цезаря": ГУР показало кадры, как потопили большой десантный корабль чф рф.
Атака рф на Киев 7 февраля: количество жертв возросло до пяти
Количество жертв российского ракетного удара по Киеву 7 февраля возросло до пяти после того, как через неделю в больнице умерла женщина, получившая ранения во время атаки.
Свадебный генерал собственной партии: как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений
Как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений.
После уничтожения "Цезаря Куникова" над морем летают вертолеты, но россияне утверждают, что "экипаж жив"
Вертолеты летают над морем после уничтожения Украиной "Цезаря Куникова", но русские утверждают, что команда якобы выжила, несмотря на доказательства того, что корабль затонул.