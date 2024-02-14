Наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры Харькова: задержан информатор рф

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного информатора российских спецслужб, который корректировал воздушные удары по критической инфраструктуре Харькова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Среди основных целей врага были стратегически важные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса Украины.

Для большей эффективности ракетно-дронных атак на местные объекты оккупанты рассчитывали получить от своего приспешника геолокации украинской ПВО.

В случае получения таких сведений захватчики надеялись "обойти" системы противовоздушной обороны ВСУ или осуществить по ним прицельный удар.

Для сбора разведданных фигурант находил места вражеских "прилетов", а затем делал там скрытую фото- и видеосъемку. Все полученные сведения злоумышленник пересылал в несколько чатов прокремлевских Телеграмм-каналов, которые контролируются спецслужбами страны-агрессора.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия российского информатора и задержали его во время выполнения вражеского задания. По данным следствия, фигурантом является 58-летний местный житель, идеологический сторонник рашизма. Осенью 2023 года мужчина по собственной инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию через популярные мессенджеры, - говорится в сообщении.

Также вражеский приспешник публиковал в соцсетях свои сообщения, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.

Во время обысков в его доме изъят мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности. По материалам Службы безопасности задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним

В Харькове задержали участника пророссийской хакерской группировки "народная cyberармия рф", который готовил кибератаки на сайты органов власти и корректировал российские удары по городу.