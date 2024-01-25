Правоохоронці затримали хакера, який готував кібератаки на урядові сайти та наводив ворожі ракети на Харків
Київ • УНН
Служба безпеки України (СБУ) затримала члена проросійського хакерського угруповання "народна сyberармія рф", який коригував ракетні обстріли Харкова та планував кібератаки на урядові сайти.
У Харкові затримали учасника просійського хакерського угруповання "народна сyberармія рф", який готував кібератаки на сайти органів влади та коригував російські удари по місту. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Харкові учасника російського хакерського угруповання "народна сyberармія рф", яке підконтрольне фсб. Зловмисник коригував ворожий вогонь по місту та готував кібератаки на сайти українських органів влади
Деталі
Як повідомляється, за наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харківщини. Тоді була пошкоджена місцева лікарня.
Він також розвідував місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед його цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем української протиповітряної оборони, вказали в СБУ.
Крім того, як повідомляється, хакер виконував завдання фсб щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України.
У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника.
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Доповнення
За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, спеціаліст у сфері ІТ, якого фсб залучила до співпраці через спеціалізований Телеграм-канал хакерських спільнот.
Для збору розвідданих про дислокацію Сил оборони фігурант обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де, за його "версією", могли перебувати українські захисники.
Отримані відомості він надсилав до фсб через популярний месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами потенційних цілей.
Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності на користь рф.
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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.