Правоохранители задержали хакера, который готовил кибератаки на правительственные сайты и наводил вражеские ракеты на Харьков

В Харькове задержали участника пророссийской хакерской группировки "народная cyberармия рф", который готовил кибератаки на сайты органов власти и корректировал российские удары по городу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Харькове участника российской хакерской группировки "народная cyberармия рф", которая подконтрольна фсб. Злоумышленник корректировал вражеский огонь по городу и готовил кибератаки на сайты украинских органов власти - говорится в сообщении СБУ.

Детали

Как сообщается, по наводке фигуранта оккупанты совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харьковщины. Тогда была повреждена местная больница.

Он также разведывал места базирования Сил обороны на территории региона. Прежде всего его интересовали возможные боевые позиции артиллерии и систем украинской противовоздушной обороны, указали в СБУ.

Кроме того, как сообщается, хакер выполнял задание фсб по подготовке серии DDoS-атак на сайты госпредприятий и органов власти Украины.

В результате контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ задержали злоумышленника.

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Дополнение

По данным следствия, фигурантом является местный житель, специалист в сфере ИТ, которого фсб привлекла к сотрудничеству через специализированный Телеграмм-канал хакерских сообществ.

Для сбора разведданных о дислокации Сил обороны фигурант обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где, по его "версии", могли находиться украинские защитники.

Полученные сведения он присылал в фсб через популярный мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами потенциальных целей.

Во время обыска в квартире задержанного изъято 3 мобильных телефона, ноутбук и флеш-носители, которые он использовал в подрывной деятельности в пользу рф.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.