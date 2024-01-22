Отслеживал базирование и вооружение ВСУ, а также наводил российские ракеты: в Николаеве задержан пособник оккупантов

Специалисты СБУ задержали информатора спецслужб рф, который также выполнял ряд задач для российских захватчиков, в частности собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве, и информацию, которую враг рассчитывал использовать для подготовки ракетно-дронных ударов по инфраструктуре города.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Служба безопасности Украины провела операцию по задержанию предателя, который собирал для агрессора сведения о локации украинских военных, размещении техники, госпиталей и боевых подразделений.

Злоумышленник "рисовал" для агрессора схемы оборонительных пунктов вблизи ключевых мостов, по которым могла двигаться военная техника Сил обороны. (...) пытался выявить места базирования боевых подразделений ВСУ и выяснить об имеющемся вооружении - говорится в сообщении.

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Как указывается, оккупанты также рассчитывали получить разведданные от своего информатора для подготовки ракетно-дронных ударов по военной инфраструктуре областного центра.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали в собственном доме, - вражеским приспешником оказался сотрудник местного коммунального предприятия.

Как указывается, фигурант попал в поле зрения россиян из-за своих прокремлевских взглядов, которые обнародовал в соцсетях. Поэтому на него дистанционно вышел представитель спецслужб захватчиков и предложил сотрудничество в войне против Украины.

Для выполнения вражеских задач фигурант объезжал город на собственном автомобиле и скрыто фиксировал локации "нужных" объектов; полученные сведения он обозначал на электронных картах, а затем "отчитывался" в анонимном чате своему российскому куратору.

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Сейчас предатель находится под стражей, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движение, перемещение или размещение ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним,

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