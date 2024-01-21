Атакований безпілотниками СБУ російський нафтовий термінал зупинив роботу - джерела

Джерела УНН підтвердили, що атакований дронами СБУ російський нафтовий термінал в ленінградській області рф зупинив роботу.

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Як зазначають джерела УНН, цей термінал - один із найновіших та найважливіших в рф. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків рф. Хвалена російська ППО продемострувала свою дірявість. За даними наших джерел, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу -заявило джерело УНН.

Раніше повідомлялося, що у порту Усть-Луги ленінградської області рф спалахнув термінал компанії "Новатек".

Джерела повідомляли журналісту УНН, що атака на морський термінал в російському Усть-Лузі – це спецоперація Служби безпеки України. По цілі влучно відпрацювали безпілотники.

Видання Bloomberg писало, що внаслідок нічної атаки безпілотників нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в ленінградській області зупинив свою роботу.