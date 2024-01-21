Після атаки дронів на морський термінал в росії завод "Новатек" припинив усі технологічні операції - ЗМІ
Київ • УНН
Атака українських безпілотників призупинила роботу російського заводу "Новатек" у балтійському порту Усть-Луга. Завод у 2022 році переробив майже 7 мільйонів тонн газового конденсату.
Атака українських дронів призупинила роботу російського заводу "Новатек" у балтійському порту Усть-Луга. Про це пише Bloomberg з посиланням на інформацію компанії "Новатек", інформує УНН.
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За повідомленням "Новатек", завод з переробки газового конденсату в Усть-Лузі припинив усі технологічні операції. Постраждалих немає.
Комплекс переробляє газовий конденсат на нафту, авіаційний керосин і газойль, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки. За даними "Новатек", у 2022 році підприємство переробило майже 7 млн тонн газового конденсату. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.
Раніше УНН повідомляв, що атака на морський термінал в російському Усть-Лузі – це спецоперація Служби безпеки України. По цілі влучно відпрацювали безпілотники.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що у порту Усть-Луги ленінградської області рф спалахнув термінал компанії "Новатек".
Джерела повідомляли журналісту УНН, що українська розвідка атакувала російський завод "Щегловський вал" у тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир".