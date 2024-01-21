Нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі спецоперація СБУ – джерело
Київ • УНН
Як повідомляється, Служба безпеки України (СБУ) організувала спецоперацію з використанням безпілотників проти морського терміналу в Усть-Лузі (Росія), що призвело до масштабної пожежі та вимушеної евакуації людей. Операція мала на меті перешкодити логістиці пального для російських військових.
Атака на морський термінал в російському Усть-Лузі – це спецоперація Служби безпеки України. По цілі влучно відпрацювали безпілотники. Про це журналісту УНН стало відомо з власних джерел.
Сьогоднішня нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі - спецоперація Служби безпеки України.
Деталі
За даними джерел, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ - ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.
"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в ленінградській області - важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ рф. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових рф", - повідомив співрозмовник УНН.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що у порту Усть-Луги Ленінградської області рф спалахнув термінал компанії "Новатек".
Джерела повідомляли журналісту УНН, що українська розвідка атакувала російський завод "Щегловський вал" у тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир".