Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ - источник
Киев • УНН
Как сообщается, Служба безопасности Украины (СБУ) организовала спецоперацию с использованием беспилотников против морского терминала в Усть-Луге (Россия), что привело к масштабному пожару и вынужденной эвакуации людей. Операция имела целью помешать логистике горючего для российских военных.
Атака на морской терминал в российском Усть-Луге - это спецоперация Службы безопасности Украины. По цели метко отработали беспилотники. Об этом журналисту УНН стало известно из собственных источников.
Сегодняшняя ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге - спецоперация Службы безопасности Украины.
Детали
По данным источников, по цели метко отработали беспилотники СБУ - поражения были точными, начался масштабный пожар, который пылает до сих пор, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.
"Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в ленинградской области - важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск рф. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но и значительно усложняет логистику топлива для военных рф", - сообщил собеседник УНН.
Напомним
Ранее сообщалось, что в порту Усть-Луги Ленинградской области рф загорелся терминал компании "Новатэк".
Источники сообщали журналисту УНН, что украинская разведка атаковала российский завод "Щегловский вал" в туле, где производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь".
Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ - источник
Как сообщается, Служба безопасности Украины (СБУ) организовала спецоперацию с использованием беспилотников против морского терминала в Усть-Луге (Россия), что привело к масштабному пожару и вынужденной эвакуации людей. Операция имела целью помешать логистике горючего для российских военных.
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