Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ - источник

Атака на морской терминал в российском Усть-Луге - это спецоперация Службы безопасности Украины. По цели метко отработали беспилотники. Об этом журналисту УНН стало известно из собственных источников.

Сегодняшняя ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге - спецоперация Службы безопасности Украины. - сообщил источник УНН.

Детали

По данным источников, по цели метко отработали беспилотники СБУ - поражения были точными, начался масштабный пожар, который пылает до сих пор, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

"Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в ленинградской области - важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск рф. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но и значительно усложняет логистику топлива для военных рф", - сообщил собеседник УНН.

Напомним

Ранее сообщалось, что в порту Усть-Луги Ленинградской области рф загорелся терминал компании "Новатэк".

Источники сообщали журналисту УНН, что украинская разведка атаковала российский завод "Щегловский вал" в туле, где производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь".