После атаки дронов на морской терминал в россии завод "Новатэк" прекратил все технологические операции - СМИ

Атака украинских дронов приостановила работу российского завода "Новатэк" в балтийском порту Усть-Луга. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию компании "Новатэк", информирует УНН.

Детали

По сообщению "Новатэк", завод по переработке газового конденсата в Усть-Луге прекратил все технологические операции. Пострадавших нет.

Комплекс перерабатывает газовый конденсат в нефть, авиационный керосин и газойль, а также отгружает нефтепродукты на внешние рынки. По данным "Новатэк", в 2022 году предприятие переработало почти 7 млн тонн газового конденсата. Конденсат является побочным продуктом добычи природного газа и нефти.

Ранее УНН сообщал, что атака на морской терминал в российском Усть-Луге - это спецоперация Службы безопасности Украины. По цели метко отработали беспилотники.

Напомним

Ранее сообщалось, что в порту Усть-Луги ленинградской области рф загорелся терминал компании "Новатэк".

Источники сообщали журналисту УНН, что украинская разведка атаковала российский завод "Щегловский вал" в туле, где производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь".