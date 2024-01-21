После атаки дронов на морской терминал в россии завод "Новатэк" прекратил все технологические операции - СМИ
Киев • УНН
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк" в балтийском порту Усть-Луга. Завод в 2022 году переработал почти 7 миллионов тонн газового конденсата.
Атака украинских дронов приостановила работу российского завода "Новатэк" в балтийском порту Усть-Луга. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию компании "Новатэк", информирует УНН.
Детали
По сообщению "Новатэк", завод по переработке газового конденсата в Усть-Луге прекратил все технологические операции. Пострадавших нет.
Комплекс перерабатывает газовый конденсат в нефть, авиационный керосин и газойль, а также отгружает нефтепродукты на внешние рынки. По данным "Новатэк", в 2022 году предприятие переработало почти 7 млн тонн газового конденсата. Конденсат является побочным продуктом добычи природного газа и нефти.
Ранее УНН сообщал, что атака на морской терминал в российском Усть-Луге - это спецоперация Службы безопасности Украины. По цели метко отработали беспилотники.
Напомним
Ранее сообщалось, что в порту Усть-Луги ленинградской области рф загорелся терминал компании "Новатэк".
Источники сообщали журналисту УНН, что украинская разведка атаковала российский завод "Щегловский вал" в туле, где производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь".
После атаки дронов на морской терминал в россии завод "Новатэк" прекратил все технологические операции - СМИ
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк" в балтийском порту Усть-Луга. Завод в 2022 году переработал почти 7 миллионов тонн газового конденсата.
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