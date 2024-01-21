Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу - источники

Источники УНН подтвердили, что атакованный дронами СБУ российский нефтяной терминал в ленинградской области рф остановил работу.

Детали

Как отмечают источники УНН, этот терминал - один из самых новых и важных в рф. Он работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск.

После атаки СБУ все танкеры, которые были возле терминала, отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб рф. Хваленая российская ПВО продемострировала свою дырявость. По данным наших источников, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла -заявил источник УНН.

Ранее сообщалось, что в порту Усть-Луги ленинградской области рф загорелся терминал компании "Новатэк".

Источники сообщали журналисту УНН, что атака на морской терминал в российском Усть-Луге - это спецоперация Службы безопасности Украины. По цели метко отработали беспилотники.

Издание Bloomberg писало, что в результате ночной атаки беспилотников нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в ленинградской области остановил свою работу.