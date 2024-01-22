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Відстежував базування та озброєння ЗСУ, а також наводив російські ракети: у Миколаєві затримано поплічника окупантів

Київ • УНН

 • 21697 перегляди

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Миколаєві інформатора російських спецслужб, який збирав розвідувальну інформацію про Збройні сили України. Передбачалося, що його дані будуть використані для планування ракетних та безпілотних ударів по об'єктах інфраструктури міста.

Фахівці СБУ затримали інформатора спецслужб рф, який також виконував низку завдань для російських загарбників, зокрема збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві, та інформацію, яку ворог розраховував використати для підготовки ракетно-дронових ударів по інфраструктурі міста.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Служба безпеки України провела операцію по затриманню зрадника, який збирав для агресора відомості про локації українських військових, розміщення техніки, шпиталів та бойових підрозділів.

Зловмисник "малював" для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони. (..) намагався виявити місця базування бойових підрозділів ЗСУ та з’ясувати про наявне озброєння

- ідеться у повідомленні.

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Як вказується, окупанти також розраховували отримати розвідвідомості від свого інформатора для підготовки ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі обласного центру.

Співробітники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали у власному помешканні, - ворожим поплічником виявився співробітник місцевого комунального підприємства.

Як вказується, фігурант потрапив у поле зору росіян через свої прокремлівські погляди, які оприлюднював у соцмережах. Через це на нього дистанційно вийшов представник спецслужб загарбників і запропонував співпрацю у війні проти України.

Для виконання ворожих завдань фігурант об’їжджав місто на власному автомобілі та приховано фіксував локації "потрібних" об’єктів; отримані відомості він позначав на електронних картах, а потім "звітував" в анонімному чаті своєму російському куратору.

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Наразі зрадник перебуває під вартою, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує 12 років тюрми.

Нагадаємо

СБУ затримала начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів, які розкрадали армійський бюджет.

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