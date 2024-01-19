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СБУ затримала полковника ЗСУ та його спільника, які організували схему з відкатами на постачанні товарів до війська

Київ • УНН

 • 23252 перегляди

За звинуваченням у розкраданні державних коштів затримано начальника одного з відділів Командування забезпечення ЗСУ та директора львівської компанії-постачальника оборонного обладнання. Обом особам загрожує до десяти років позбавлення волі.

СБУ затримала начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів, які розкрадали армійський бюджет. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

У Службі безпеки України повідомили, що начальник одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ у званні полковника та його спільник, гендиректор Львівської компанії-постачальника оборонних товарів, налагодили схему розкрадання державних коштів.

Військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тис. доларів США (більше, ніж 1,5 млн гривень). За що обіцяв укласти з цією фірмою договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ на суму 36 млн грн.

Обох фігурантів затримано у Києві, "на гарячому" - під час передачі першого "траншу" у 14,6 тис. американських доларів

- йдеться у повідомленні СБУ.

На робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові проведено більше 30 обшуків. Вилучено ⁠комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми. А також ⁠майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди) та ⁠ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Обом загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

За рішенням суду, обох зловмисників триматимуть під вартою з правом внесення застави – 10 млн грн кожному.

У Міноборони викрили "схему" придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн: керівнику одного з управлінь загрожує до 15 років тюрми22.12.23, 21:22 • 28488 переглядiв

Лілія Подоляк

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