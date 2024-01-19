СБУ задержала полковника ВСУ и его сообщника, которые организовали схему с откатами на поставке товаров в войска

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 января  •  136177 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  154463 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  152752 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  151830 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  160256 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  155755 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  143636 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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СБУ задержала полковника ВСУ и его сообщника, которые организовали схему с откатами на поставке товаров в войска

По обвинению в хищении государственных средств задержан начальник одного из отделов Командования обеспечения ВСУ и директор львовской компании-поставщика оборонного оборудования. Обоим лицам грозит до десяти лет лишения свободы.

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Британия впервые испытала лазерное оружие: может поражать любую видимую цель

Министерство обороны Великобритании успешно испытало систему лазерного оружия направленного действия DragonFire против воздушных целей. Дальность действия системы засекречена, но она может поражать любую видимую цель и работает с точностью, эквивалентной попаданию монеты номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1000 метров.

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Британия впервые испытала лазерное оружие: может поражать любую видимую цель

Фонд госимущества планирует выставить на приватизацию столичную гостиницу "Украина"

Отель "Украина" в Киеве, который накопил более 45 миллионов гривен долгов, Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на аукцион для приватизации.

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Фонд госимущества планирует выставить на приватизацию столичную гостиницу "Украина"

Глава #ЅаѵеФОП Доротич: в основе работы налоговой лежит ручное управление и невыполнение законов

По словам Доротича, ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес, это блокировка налоговых накладных и постепенное целенаправленное уничтожение упрощенной системы налогообложения для микропредприятий.

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Глава #ЅаѵеФОП Доротич: в основе работы налоговой лежит ручное управление и невыполнение законов

К годовщине полномасштабного вторжения в Украину: ЕС хочет ввести новый пакет санкций против рф

Лидеры ЕС обсуждают новый пакет санкций против россии, который должен быть введен до 24 февраля.

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К годовщине полномасштабного вторжения в Украину: ЕС хочет ввести новый пакет санкций против рф

Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы

Российские войска обстреливают Херсон. Жителей призывают перейти в безопасные места.

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Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы

Израиль планирует контролировать безопасность в секторе Газа после войны

Премьер Израиля настаивает на том, что Израиль должен сохранить контроль над безопасностью на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, отвергая предложения США по палестинскому контролю.

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Израиль планирует контролировать безопасность в секторе Газа после войны

Украина рассчитывает на активную поддержку со стороны Албании - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Албании Эди Рамой подготовку к Глобальному саммиту мира и дальнейшее укрепление связей. Зеленский ожидает от Албании активной поддержки, особенно в оборонном сотрудничестве.

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Украина рассчитывает на активную поддержку со стороны Албании - Зеленский

Захватчики отправили на ВОТ российских медиков для лечения своего личного состава

Во временно оккупированный Мелитополь отправили российских медиков из-за нехватки персонала, поскольку местные жители либо выехали, либо отказываются сотрудничать с оккупационными войсками. Система здравоохранения, которая сейчас обслуживает преимущественно военных и экстренные случаи, разрушается.

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Захватчики отправили на ВОТ российских медиков для лечения своего личного состава

В Донецкой области с начала недели удалось эвакуировать 352 человека, в том числе 52 ребенка - глава ОВА

За прошедшую неделю из населенных пунктов вблизи линии фронта в Донецкой области было эвакуировано 352 человека, в том числе 52 ребенка.

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В Донецкой области с начала недели удалось эвакуировать 352 человека, в том числе 52 ребенка - глава ОВА