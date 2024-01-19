СБУ задержала полковника ВСУ и его сообщника, которые организовали схему с откатами на поставке товаров в войска

СБУ задержала начальника одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров, которые разворовывали армейский бюджет. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

В Службе безопасности Украины сообщили, что начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ в звании полковника и его сообщник, гендиректор Львовской компании-поставщика оборонных товаров, наладили схему хищения государственных средств.

Военный чиновник должен был получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тыс. долларов США (более 1,5 млн гривен). За что обещал заключить с этой фирмой договор о поставке оборонных товаров для ВСУ на сумму 36 млн грн.

Оба фигуранта задержаны в Киеве, "на горячем" - во время передачи первого "транша" в 14,6 тыс. американских долларов - говорится в сообщении СБУ.

На рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове проведено более 30 обысков. Изъяты компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и черновая бухгалтерия с доказательствами преступной схемы. А также почти 10 млн наличных в гривневом эквиваленте, происхождение которых выясняется.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Обоим грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По решению суда, обоих злоумышленников будут держать под стражей с правом внесения залога - 10 млн грн каждому.

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