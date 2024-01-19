СБУ задержала полковника ВСУ и его сообщника, которые организовали схему с откатами на поставке товаров в войска
По обвинению в хищении государственных средств задержан начальник одного из отделов Командования обеспечения ВСУ и директор львовской компании-поставщика оборонного оборудования. Обоим лицам грозит до десяти лет лишения свободы.
Британия впервые испытала лазерное оружие: может поражать любую видимую цель
Министерство обороны Великобритании успешно испытало систему лазерного оружия направленного действия DragonFire против воздушных целей. Дальность действия системы засекречена, но она может поражать любую видимую цель и работает с точностью, эквивалентной попаданию монеты номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1000 метров.
Фонд госимущества планирует выставить на приватизацию столичную гостиницу "Украина"
Отель "Украина" в Киеве, который накопил более 45 миллионов гривен долгов, Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на аукцион для приватизации.
Глава #ЅаѵеФОП Доротич: в основе работы налоговой лежит ручное управление и невыполнение законов
По словам Доротича, ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес, это блокировка налоговых накладных и постепенное целенаправленное уничтожение упрощенной системы налогообложения для микропредприятий.
К годовщине полномасштабного вторжения в Украину: ЕС хочет ввести новый пакет санкций против рф
Лидеры ЕС обсуждают новый пакет санкций против россии, который должен быть введен до 24 февраля.
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы
Российские войска обстреливают Херсон. Жителей призывают перейти в безопасные места.
Израиль планирует контролировать безопасность в секторе Газа после войны
Премьер Израиля настаивает на том, что Израиль должен сохранить контроль над безопасностью на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, отвергая предложения США по палестинскому контролю.
Украина рассчитывает на активную поддержку со стороны Албании - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Албании Эди Рамой подготовку к Глобальному саммиту мира и дальнейшее укрепление связей. Зеленский ожидает от Албании активной поддержки, особенно в оборонном сотрудничестве.
Захватчики отправили на ВОТ российских медиков для лечения своего личного состава
Во временно оккупированный Мелитополь отправили российских медиков из-за нехватки персонала, поскольку местные жители либо выехали, либо отказываются сотрудничать с оккупационными войсками. Система здравоохранения, которая сейчас обслуживает преимущественно военных и экстренные случаи, разрушается.
В Донецкой области с начала недели удалось эвакуировать 352 человека, в том числе 52 ребенка - глава ОВА
За прошедшую неделю из населенных пунктов вблизи линии фронта в Донецкой области было эвакуировано 352 человека, в том числе 52 ребенка.