В Минобороны разоблачили "схему" приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн: руководителю одного из управлений грозит до 15 лет тюрьмы

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
  •  138691 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
  •  125928 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
  •  117165 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
  •  121051 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  157672 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  168704 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  150771 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  142059 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  139879 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  131617 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  120661 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  112578 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103280 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146471 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  143471 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-minoboroni-razoblachili-skhemu-priobreteniya-boepripasov-dlya-vsu-na-pochti-15-mlrd-grn-rukovoditelyu-odnogo-iz-upravlenii-grozit-do-15-let-tyurmi

В Минобороны разоблачили "схему" приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн: руководителю одного из управлений грозит до 15 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 19:22  •  1942 просмотра

Read in English

Украинские правоохранители арестовали чиновника Министерства обороны за коррупционную схему на более 1,5 миллиарда гривен, предназначенных для закупки боеприпасов. Схема предусматривала обход более выгодного прямого контракта с производителем, что привело к 30% переплате.

undefined

В Минобороны правоохранители разоблачили и  ликвидировали коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн. Как сообщили в СБУ, в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, который причастен к сделке, передает УНН.

Детали

По данным следствия, чиновник Минобороны в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера.

"Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих же артснарядов с этим же производителем.

Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников, напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость.

Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд грн. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем", - сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, во время обысков по местам работы и проживания фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении.

Сейчас фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Министерство обороны проводит мероприятия для возвращения в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд грн.

Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
У Міноборони викрили "схему" придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн: керівнику одного з управлінь загрожує до 15 років тюрми
The Ministry of Defense exposed a "scheme" to purchase ammunition for the Armed Forces for almost UAH 1.5 billion: the head of one of the departments faces up to 15 years in prison
Новости по теме

В Минобороны разоблачили "схему" приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн: руководителю одного из управлений грозит до 15 лет тюрьмы

Украинские правоохранители арестовали чиновника Министерства обороны за коррупционную схему на более 1,5 миллиарда гривен, предназначенных для закупки боеприпасов. Схема предусматривала обход более выгодного прямого контракта с производителем, что привело к 30% переплате.

Криминал и ЧП •   •  1942 просмотра
В Минобороны разоблачили "схему" приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн: руководителю одного из управлений грозит до 15 лет тюрьмы

Насущной необходимости для всеобщей мобилизации в рф нет: Скибицкий назвал причину

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, россия пока не видит необходимости в проведении всеобщей мобилизации, вероятно, в связи с предстоящими выборами.

Война •   •  6522 просмотра
Насущной необходимости для всеобщей мобилизации в рф нет: Скибицкий назвал причину

Украина и Польша обсудили разблокирование грузовых перевозок на границе – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Польши Сикорский обсудили пути разблокирования украинских грузов на границе, сосредоточившись на совместном контроле для повышения эффективности. Они также обсудили усиление оборонного сотрудничества и производство военной техники.

Политика •   •  10142 просмотра
Украина и Польша обсудили разблокирование грузовых перевозок на границе – Шмыгаль

Вопрос мотивации, определенности сроков службы и пополнения: Зеленский провел совещание с министром обороны

Президент Украины Зеленский обсудил с министром обороны вопросы мотивации, определенности службы и пополнения.

Политика •   •  11286 просмотра
Вопрос мотивации, определенности сроков службы и пополнения: Зеленский провел совещание с министром обороны

В оккупированном россиянами Бердянске прогремели мощные взрывы

Взрывы были слышны по всему Бердянску, а местный мэр отметил, что это происходило почти во всех районах, и что накануне также были взрывы.

Война •   •  14380 просмотра
В оккупированном россиянами Бердянске прогремели мощные взрывы

Будет наш ответ каждому российскому убийце: Зеленский отреагировал на сбитие трех вражеских Су-34

Пусть каждый российский летчик точно знает, что будет наш ответ каждому российскому убийце, подчеркнул Зеленский.

Война •   •  14648 просмотра
Будет наш ответ каждому российскому убийце: Зеленский отреагировал на сбитие трех вражеских Су-34

В Казахстане мужчина напал на водителя автобуса во время рейса: в результате ДТП погибли три человека

В Казахстане мужчина напал на женщину-водителя автобуса, в результате чего она въехала в остановку и столкнулась с автомобилями, в результате чего три человека погибли и четверо получили ранения. Нападавший арестован и находится под следствием.

Новости Мира •   •  13924 просмотра
В Казахстане мужчина напал на водителя автобуса во время рейса: в результате ДТП погибли три человека

Смена режима и распад рф: Скибицкий рассказал о самых больших страхах кремля

Вадим Скибицкий из украинского ГУР заявил, что главные страхи россиян - это смена режима в Москве и распад страны на фоне контролируемого полицейского государства. По неофициальным данным, только 40% поддерживают действия Кремля.

Война •   •  18429 просмотра
Смена режима и распад рф: Скибицкий рассказал о самых больших страхах кремля

Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования границы: что известно

Заместители министров инфраструктуры Украины и Польши согласовали общие позиции по разблокированию перегруженной границы, а также запланировали дальнейшие переговоры с протестующими. Они работают над решениями для облегчения трансграничного движения без изменения действующего транспортного соглашения.

Экономика •   •  18213 просмотра
Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования границы: что известно

Безопасная новогодняя елка: в МВД напомнили правила

Министерство внутренних дел Украины призвало граждан соблюдать правила безопасности при установке новогодних елок, в частности, использовать устойчивую основу, избегать настоящих свечей и присматривать за детьми, когда те возле елок.

Общество •   •  15012 просмотра
Безопасная новогодняя елка: в МВД напомнили правила