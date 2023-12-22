В Минобороны разоблачили "схему" приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн: руководителю одного из управлений грозит до 15 лет тюрьмы
Киев • УНН
Украинские правоохранители арестовали чиновника Министерства обороны за коррупционную схему на более 1,5 миллиарда гривен, предназначенных для закупки боеприпасов. Схема предусматривала обход более выгодного прямого контракта с производителем, что привело к 30% переплате.
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В Минобороны правоохранители разоблачили и ликвидировали коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн. Как сообщили в СБУ, в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, который причастен к сделке, передает УНН.
Детали
По данным следствия, чиновник Минобороны в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера.
"Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих же артснарядов с этим же производителем.
Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников, напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость.
Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.
Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд грн. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем", - сообщили в СБУ.
По данным правоохранителей, во время обысков по местам работы и проживания фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении.
Сейчас фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Министерство обороны проводит мероприятия для возвращения в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд грн.
Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
В Минобороны разоблачили "схему" приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн: руководителю одного из управлений грозит до 15 лет тюрьмы
Украинские правоохранители арестовали чиновника Министерства обороны за коррупционную схему на более 1,5 миллиарда гривен, предназначенных для закупки боеприпасов. Схема предусматривала обход более выгодного прямого контракта с производителем, что привело к 30% переплате.
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