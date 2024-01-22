Нацгвардійця затримали за підозрою у вбивстві чотирьох людей у Лимані - ДБР

Державне бюро розслідувань розслідує обставини вбивства поліцейських та жінок у Лимані Донецької області, за підозрою у скоєнні злочину затримано військовослужбовця Нацгвардії, повідомили у ДБР у понеділок, пише УНН.

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"Працівники ДБР за сприяння Національної поліції Україні проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства чотирьох людей у місті Лиман Донецької області. За підозрою у скоєнні злочину затримано військовослужбовця Нацгвардії", - ідеться у повідомленні ДБР у Telegram.

Як зазначили у ДБР, вранці 20 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева жителька через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

"По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві", - повідомили у ДБР.

Слідчі ДБР у межах відкритого кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

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