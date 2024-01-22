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Нацгвардійця затримали за підозрою у вбивстві чотирьох людей у Лимані - ДБР

Нацгвардійця затримали за підозрою у вбивстві чотирьох людей у Лимані - ДБР

Київ • УНН

 • 93083 перегляди

В Україні затримано військовослужбовця Національної гвардії за підозрою у вбивстві чотирьох осіб, у тому числі двох співробітників поліції та двох цивільних жінок, у Донецькій області. Наразі Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування.

Державне бюро розслідувань розслідує обставини вбивства поліцейських та жінок у Лимані Донецької області, за підозрою у скоєнні злочину затримано військовослужбовця Нацгвардії, повідомили у ДБР у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Працівники ДБР за сприяння Національної поліції Україні проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства чотирьох людей у місті Лиман Донецької області. За підозрою у скоєнні злочину затримано військовослужбовця Нацгвардії", - ідеться у повідомленні ДБР у Telegram.

Як зазначили у ДБР, вранці 20 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева жителька через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

"По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві", - повідомили у ДБР.

Слідчі ДБР у межах відкритого кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

ДБР розгляне заяву Міноборони про прохання визнати їх потерпілими від компаній Гринкевича19.01.24, 11:21 • 20418 переглядiв

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