ДБР розгляне заяву Міноборони про прохання визнати їх потерпілими від компаній Гринкевича

В ДБР розглянуть заяву від міністерства оборони України про прохання визнати їх потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із бізнесменом Ігорем Гринкевичем. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Міноборони звернулося до ДБР з проханням визнати їх потерпілою стороною. Можу зауважити, що слідство розгляне це звернення - сказала Сап'ян.

Перед цим вона зазначила, що слідчі в процесі досудового розслідування будуть з'ясовувати, як підприємствам бізнесмена Ігоря Гринкевича вдалося виграти тендери на півтора мільярда грн на постачання в Міноборони та хто, зокрема, в оборонному відомстві має причетність до таких махінацій.

Контекст

Міноборони ухвалило рішення розірвати контракт на постачання продуктів із компанією підприємця Ігоря Гринкевича "Трейд лайнс рітейл". Також відомство подало до ДБР заяву про визнання Міноборони потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із Гринкевичем.

Доповнення

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

17 січня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці встановлюють місцеперебування Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.

Згодом Романа Гринкевича оголосили в розшук.

Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.