ГБР рассмотрит заявление Минобороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний Гринкевича

В ГБР рассмотрят заявление от министерства обороны Украины о просьбе признать их потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с бизнесменом Игорем Гринкевичем. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Минобороны обратилось в ГБР с просьбой признать их потерпевшей стороной. Могу заметить, что следствие рассмотрит это обращение - сказала Сапьян.

Перед этим она отметила, что следователи в процессе досудебного расследования будут выяснять, как предприятиям бизнесмена Игоря Гринкевича удалось выиграть тендеры на полтора миллиарда грн на поставки в Минобороны и кто, в частности, в оборонном ведомстве имеет причастность к таким махинациям.

Контекст

Минобороны приняло решение расторгнуть контракт на поставку продуктов с компанией предпринимателя Игоря Гринкевича "Трейд лайнс ритейл". Также ведомство подало в ГБР заявление о признании Минобороны потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с Гринкевичем.

Дополнение

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

17 января Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

Впоследствии Романа Гринкевича объявили в розыск.

Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.