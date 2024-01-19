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ГБР рассмотрит заявление Минобороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний Гринкевича

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 09:21  •  12039 просмотра

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Государственное бюро расследований Украины рассмотрит заявление министерства обороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний, связанных с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

В ГБР рассмотрят заявление от министерства обороны Украины о просьбе признать их потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с бизнесменом Игорем Гринкевичем. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Минобороны обратилось в ГБР с просьбой признать их потерпевшей стороной. Могу заметить, что следствие рассмотрит это обращение

- сказала Сапьян.

Перед этим она отметила, что следователи в процессе досудебного расследования будут выяснять, как предприятиям бизнесмена Игоря Гринкевича удалось выиграть тендеры на полтора миллиарда грн на поставки в Минобороны и кто, в частности, в оборонном ведомстве имеет причастность к таким махинациям.

Контекст

Минобороны приняло решение расторгнуть контракт на поставку продуктов с компанией предпринимателя Игоря Гринкевича "Трейд лайнс ритейл". Также ведомство подало в ГБР заявление о признании Минобороны потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с Гринкевичем. 

Дополнение

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

17 января Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

Впоследствии Романа Гринкевича объявили в розыск

Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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