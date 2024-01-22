Нацгвардейца задержали по подозрению в убийстве четырех человек в Лимане - ГБР
В Украине задержан военнослужащий Национальной гвардии по подозрению в убийстве четырех человек, в том числе двух сотрудников полиции и двух гражданских женщин, в Донецкой области. Сейчас Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование.
Сумщина ночью подверглась 5 вражеским обстрелам: зафиксировано 22 взрыва
Российские войска пять раз атаковали Сумскую область в Украине в течение ночи, что привело к 22 взрывам в четырех населенных пунктах.
Теннис: Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису после победы в четвертом раунде.
Враг нанес 145 ударов по Запорожской области: совершил 56 дроновых атак
Российская армия осуществила 145 обстрелов, в том числе 56 ударов с беспилотников, по 21 населенному пункту в Запорожской области.
Армия рф обстреляла более 20 населенных пунктов в Харьковской области, есть погибший и раненая
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.
россияне убили еще двух жителей Донецкой области - ОВА
Двое мирных жителей Донецкой области погибли и четверо получили ранения в результате вооруженной агрессии рф, сообщил Вадим Филашкин, глава Донецкой областной военной администрации. С 24 февраля в Донецкой области погибли 1835 мирных жителей, еще 4488 получили ранения.
Еще плюс 830 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 376 860 человек личного состава и 6192 танков.
Враг выпустил по Херсонщине 453 снаряда за сутки - ОВА
За минувшие сутки российские войска выпустили 453 снаряда по Херсонской области в 84 случаях, попав в жилые районы и объекты инфраструктуры, в частности школу и завод. Подразделения противовоздушной обороны также уничтожили два беспилотника.
На Днепропетровщине обломки "шахедов" упали на территорию предприятия
Три беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны в Днепровском 22 января, что привело к обломкам и пожару на местном предприятии. Несмотря на повреждения здания, никто не пострадал.
Оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады
В воскресенье российские войска обстреляли акваторию и береговую линию Очакова в Украине, жертв нет. Кроме того, противовоздушная оборона в Николаевской области уничтожила два вражеских беспилотника.