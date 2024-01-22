Нацгвардейца задержали по подозрению в убийстве четырех человек в Лимане - ГБР

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства убийства полицейских и женщин в Лимане Донецкой области, по подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий Нацгвардии, сообщили в ГБР в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР при содействии Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в городе Лиман Донецкой области. По подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий Нацгвардии", - говорится в сообщении ГБР в Telegram.

Как отметили в ГБР, утром 20 января 2024 года в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими, которые выехали на вызов, пропала связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин - пенсионерки и ее дочери.

"По горячим следам правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве", - сообщили в ГБР.

Следователи ГБР в рамках открытого уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины проводят комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия.

Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

ГБР рассмотрит заявление Минобороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний Гринкевича