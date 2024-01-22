"Давно такого не було": радник мера Маріуполя повідомив про стрілянину у місті
Київ • УНН
У Маріуполі Донецької області сталася стрілянина зі стрілецької зброї, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталася стрілянина, повідомив у понеділок радник мера міста Петро Андрющенко, пише УНН.
У Центральному районі в районі Новоселівки (історичного цвинтаря Некрополь) стрілянина. Стрілецька зброя. Давно такого не було. Деталі згодом
В окупованому Маріуполі знаходиться вже близько 50 тис. росіян і представників з Азії - ЦНС17.01.24, 15:38 • 21603 перегляди