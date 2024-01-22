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28 березня, 18:00 • 130508 перегляди

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"Давно такого не було": радник мера Маріуполя повідомив про стрілянину у місті

"Давно такого не було": радник мера Маріуполя повідомив про стрілянину у місті

Київ • УНН

 • 29863 перегляди

У Маріуполі Донецької області сталася стрілянина зі стрілецької зброї, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталася стрілянина, повідомив у понеділок радник мера міста Петро Андрющенко, пише УНН.

У Центральному районі в районі Новоселівки (історичного цвинтаря Некрополь) стрілянина. Стрілецька зброя. Давно такого не було. Деталі згодом

- написав Андрющенко у Telegram.

В окупованому Маріуполі знаходиться вже близько 50 тис. росіян і представників з Азії - ЦНС17.01.24, 15:38 • 21603 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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