В окупованому Маріуполі знаходиться вже близько 50 тис. росіян і представників з Азії - ЦНС

ukenru
29 березня, 17:57 • 104268 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 123198 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 121514 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159847 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135741 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131065 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143443 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145750 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388181 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172443 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

29 березня, 21:47 • 9610 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 18601 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 15480 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 24084 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 22802 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237152 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388177 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442780 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451051 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 123184 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131860 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125984 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100171 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108817 перегляди
Актуальне
В окупованому Маріуполі знаходиться вже близько 50 тис. росіян і представників з Азії - ЦНС

В окупованому Маріуполі знаходиться вже близько 50 тис. росіян і представників з Азії - ЦНС

Київ • УНН

 • 21603 перегляди

Близько 50 000 росіян і вихідців з Центральної Азії були завезені росією в окупований Маріуполь, щоб придушити опір місцевого населення, повідомляє представник Центру національного спротиву.

росіяни на окупованих територіях застосовують депортацію та етнічні чистки проти українців, щоб подолати спротив місцевого населення. росія завезла до Маріуполя щонайменше 50 тис. росіян та представників країн Центральної Азії. Про це розповів під час пресконференції представник Центру національного спротиву, ім’я якого не розголошується, передає УНН.

Деталі

"Для того, щоб подолати спротив місцевого населення окупанти застосовують типові геноцидні практики. Це є етнічна чистка та депортація українців з території України (з тимчасово окупованої території)", - сказав представник Центру нацспротиву.

Він зазначив, що за різними даними, на території окупованого Маріуполя вже знаходиться близько 50 тис. росіян та представників країн центральної Азії.

"Російська окупаційна влада вже на своєму центральному рівні шукає контингент і в Центральній Азії і серед криміналітету, обіцяючи їм землі, будинки, квартири на ТОТ для того, щоб вони брали участь у війні проти України", - додав представник ЦНС.

Також він розповів, що ще одним елементом російських злочинів на окупованих територіях є геноцид українських дітей.

"Лише станом на літо ми фіксуємо десятки тисяч вивезених дітей з території України", - сказав речник.

За його словами, дітей на територію рф вивозять з інтернатів. Також окупанти проводять медичні огляди, і тих дітей, які нібито потребують лікування, їх відправляють у так звані санаторії на території рф. Відповідно ці діти вже не повертаються на тимчасово окуповану українську територію.

"Водночас на території рф діє низка соціальних програм на усиновлення українських дітей. Людям обіцяють якісь кошти, преференції для того, щоб усиновлювати дітей. І цей тренд особисто підтримує так звана уповноважена справами дітей при президентові рф львова-бєлова, яка вже отримала орден на арешт у Гаазі", - додав речник.

На окупованих територіях загарбники взялися "промивати мізки" дітям у дитсадках – ЦНС05.01.24, 09:27 • 22125 переглядiв

Нагадаємо

російські окупанти закликають керівництво збільшити кількість росгвардійців на окупованих територіях для контролю місцевого населення.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31