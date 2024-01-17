В окупованому Маріуполі знаходиться вже близько 50 тис. росіян і представників з Азії - ЦНС
Київ • УНН
Близько 50 000 росіян і вихідців з Центральної Азії були завезені росією в окупований Маріуполь, щоб придушити опір місцевого населення, повідомляє представник Центру національного спротиву.
росіяни на окупованих територіях застосовують депортацію та етнічні чистки проти українців, щоб подолати спротив місцевого населення. росія завезла до Маріуполя щонайменше 50 тис. росіян та представників країн Центральної Азії. Про це розповів під час пресконференції представник Центру національного спротиву, ім’я якого не розголошується, передає УНН.
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"Для того, щоб подолати спротив місцевого населення окупанти застосовують типові геноцидні практики. Це є етнічна чистка та депортація українців з території України (з тимчасово окупованої території)", - сказав представник Центру нацспротиву.
Він зазначив, що за різними даними, на території окупованого Маріуполя вже знаходиться близько 50 тис. росіян та представників країн центральної Азії.
"Російська окупаційна влада вже на своєму центральному рівні шукає контингент і в Центральній Азії і серед криміналітету, обіцяючи їм землі, будинки, квартири на ТОТ для того, щоб вони брали участь у війні проти України", - додав представник ЦНС.
Також він розповів, що ще одним елементом російських злочинів на окупованих територіях є геноцид українських дітей.
"Лише станом на літо ми фіксуємо десятки тисяч вивезених дітей з території України", - сказав речник.
За його словами, дітей на територію рф вивозять з інтернатів. Також окупанти проводять медичні огляди, і тих дітей, які нібито потребують лікування, їх відправляють у так звані санаторії на території рф. Відповідно ці діти вже не повертаються на тимчасово окуповану українську територію.
"Водночас на території рф діє низка соціальних програм на усиновлення українських дітей. Людям обіцяють якісь кошти, преференції для того, щоб усиновлювати дітей. І цей тренд особисто підтримує так звана уповноважена справами дітей при президентові рф львова-бєлова, яка вже отримала орден на арешт у Гаазі", - додав речник.
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