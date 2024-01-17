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Загарбники просять збільшити контингент росгвардії на окупованих територіях - Андрій Юсов

Загарбники просять збільшити контингент росгвардії на окупованих територіях - Андрій Юсов

Київ • УНН

 • 25742 перегляди

російські окупанти просять більше російських гвардійців для контролю над місцевим населенням на окупованих українських територіях. Незважаючи на наявність понад 35 000 гвардійців та спецпризначенців, їхній контроль залишається незадовільним.

російські окупанти закликають керівництво збільшити кількість росгвардійців на окупованих територіях для контролю місцевого населення. Про це під час пресконференції розповів представник ГУР України Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.

Попри великий контингент окупаційної армії на окупованих територіях, загарбники просять збільшити кількість росгвардії, кількість представників фсб і спецслужб для контролю місцевого населення,

- сказав Юсов

Деталі

Він наголосив, що окупанти звітують керівництву, що наявний контингент, який складає понад 35 тис. бійців росгвардії, не рахуючи спецслужб, не може задовольнити проведення так званих виборів згідно з поставленими задачами й навіть намалювати готовий результат.

Тобто в цілому попри репресії, попри порушення прав людини, геноцидні практики, насильницькі дії, ворог досі не може встановити контроль над місцевим населенням і тим більше не може забезпечити його лояльність,

- зазначив Юсов.

Нагадаємо

Андрій Юсов заявляв, що окупанти у своїх звітах говорять про незадовільний рівень підготовки до так званих виборів президента рф, в тому числі й через провал примусової паспортизації.

Павло Башинський

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