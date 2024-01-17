росіяни провалюють паспортизацію на окупованих територіях перед виборами - Юсов
Київ • УНН
Окупанти на ТОТ стикаються з протидією людей, які відмовляються приймати паспорти, що впливає на плани проведення "президентських виборів". Незважаючи на прямий тиск і репресії, рівень паспортизації залишається незадовільним.
Окупанти у своїх звітах говорять про незадовільний рівень підготовки до так званих виборів президента рф, в тому числі й через провал примусової паспортизації. Про це під час пресконференції розповів представник ГУР України Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.
Останні закриті звіти, які передають російські силовики на окупованих територіях в центр, показують незадовільний стан підготовки, невиконання тих завдань, які кремлівський режим ставить перед окупаційними адміністраціями в контексті підготовки до цього фарсу, який вони називають президентські вибори,
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За його словами, мова йде про провал паспортизації.
Попри те, що під російську паспортизації буквально заганяють різноманітними інструментами: прямим тиском, прямими репресіями через неможливість влаштуватися на робота та отримати різноманітні довідки, оформити майно. Рівень паспортизації залишається незадовільним на всіх тимчасово окупованих територіях,
Він наголосив, що рівень паспортизації також незадовільний і на території ОРДЛО, яка довший період знаходиться під окупацією.
Юсов зазначив, що кремль незадоволений цими результатами й проводить часткову ротацію та звільнення з посад людей, які відповідають за ці процеси.
Нагадаємо
Через відмову жителів тимчасово окупованих територій від отримання паспортів рф окупанти запустили онлайн-сервіс для паспортизації населення.