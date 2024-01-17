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росіяни провалюють паспортизацію на окупованих територіях перед виборами - Юсов

росіяни провалюють паспортизацію на окупованих територіях перед виборами - Юсов

Київ • УНН

 • 23701 перегляди

Окупанти на ТОТ стикаються з протидією людей, які відмовляються приймати паспорти, що впливає на плани проведення "президентських виборів". Незважаючи на прямий тиск і репресії, рівень паспортизації залишається незадовільним.

Окупанти у своїх звітах говорять про незадовільний рівень підготовки до так званих виборів президента рф, в тому числі й через провал примусової паспортизації. Про це під час пресконференції розповів представник ГУР України Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.

Останні закриті звіти, які передають російські силовики на окупованих територіях в центр, показують незадовільний стан підготовки, невиконання тих завдань, які кремлівський режим ставить перед окупаційними адміністраціями в контексті підготовки до цього фарсу, який вони називають президентські вибори,

- сказав Юсов.

Деталі

За його словами, мова йде про провал паспортизації.

Попри те, що під російську паспортизації буквально заганяють різноманітними інструментами: прямим тиском, прямими репресіями через неможливість влаштуватися на робота та отримати різноманітні довідки, оформити майно. Рівень паспортизації залишається незадовільним на всіх тимчасово окупованих територіях,

- додає Юсов.

Він наголосив, що рівень паспортизації також незадовільний і на території ОРДЛО, яка довший період знаходиться під окупацією.

Юсов зазначив, що кремль незадоволений цими результатами й проводить часткову ротацію та звільнення з посад людей, які відповідають за ці процеси.

Нагадаємо

Через відмову жителів тимчасово окупованих територій від отримання паспортів рф окупанти запустили онлайн-сервіс для паспортизації населення.

Павло Башинський

Павло Башинський

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