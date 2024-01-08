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Через спротив жителів ТОТ окупанти запустили онлайн-сервіс для паспортизації

Через спротив жителів ТОТ окупанти запустили онлайн-сервіс для паспортизації

Київ • УНН

 • 29414 перегляди

Окупанти запускають на ТОТ онлайн-паспортний сервіс, який змушує реєструватися цивільних осіб, у тому числі неповнолітніх.

Через відмову жителів тимчасово окупованих територій від отримання паспортів рф окупанти запустили онлайн-сервіс для паспортизації населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН

Окупанти запустили інтернет-сервіс "я в росії", щоб пришвидшити паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України.Так, ворог пропонує мешканцям ТОТ, в тому числі неповнолітнім (з 14 років) оформляти онлайн заявку на отримання "паспорту" рф, страхування та іншої макулатури

- йдеться у повідомленні ЦНС.

Деталі 

Як зазначається, окупанти запустили  онлайн-сервіс через відмову місцевих від отримання паспорта. Багато людей саботують процес, але тепер окупанти змушуватимуть цивільних реєструватися онлайн. 

Крім цього, як повідомляється, сервіс також використовується для того, щоб записатись на прийом до лікаря, але лише за наявності паспорта рф. 

"Таким чином окупанти вчергове порушують міжнародне право, позбавляючи медичної допомоги мешканців ТОТ, які не отримали червону макулатуру", - вказали в Центрі нацспротиву. 

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Тетяна Краєвська

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