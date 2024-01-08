Из-за сопротивления жителей ВОТ оккупанты запустили онлайн-сервис для паспортизации

Из-за отказа жителей временно оккупированных территорий от получения паспортов рф оккупанты запустили онлайн-сервис для паспортизации населения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Оккупанты запустили интернет-сервис "я в россии", чтобы ускорить паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Украины. так, враг предлагает жителям ВОТ, в том числе несовершеннолетним (с 14 лет) оформлять онлайн заявку на получение "паспорта" рф, страховки и другой макулатуры - говорится в сообщении ЦНС.

Детали

Как отмечается, оккупанты запустили онлайн-сервис из-за отказа местных от получения паспорта. Многие люди саботируют процесс, но теперь оккупанты будут заставлять гражданских регистрироваться онлайн.

Кроме этого, как сообщается, сервис также используется для того, чтобы записаться на прием к врачу, но только при наличии паспорта рф.

"Таким образом оккупанты в очередной раз нарушают международное право, лишая медицинской помощи жителей ВОТ, которые не получили красную макулатуру", - указали в Центре нацсопротивления.

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