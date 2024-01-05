На оккупированных территориях захватчики взялись "промывать мозги" детям в детсадах - ЦНС
Киев • УНН
Враг на временно оккупированных украинских территориях пытается героизировать военных преступников перед украинскими детьми.
На ВОТ враг продолжает проводить политику геноцида с целью уничтожения целого поколения украинцев. Оккупанты пытаются героизировать военных преступников перед украинскими детьми. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Так, оккупанты организуют выступления военных преступников перед украинскими детьми в местных детсадах. С самого детства детей заставляют слушать насильников, грабителей, наемников и других оккупантов из отдаленных районов империи.
Таким образом враг планирует изменить самоидентификацию детей, и воспитать янычар. Это и есть один из признаков геноцида, согласно международному праву,
Напомним
В захваченных школах на временно оккупированных территориях Украины оккупанты проводят внеклассные занятия на тему незаконной оккупации Крыма в 2014 году по специальной методичке.
Враг вообще не упоминает о роли российских военных в процессе оккупации полуострова. Так, согласно методичке, к "воссоединению Крыма с российской федерацией" привели исключительно действия местного населения, которое якобы было недовольно политикой украинского правительства
россияне вербуют "кадетов" на оккупированных территориях Луганщины - ЦНС19.12.23, 14:19 • 28357 просмотров