росіяни розробили методичку для вчителів про те, як треба брехати дітям про Крим - Центр Нацспротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У захоплених школах на тимчасово окупованих територіях України окупанти проводять позакласні заняття на тему незаконної окупації Криму в 2014 році за спеціальною методичкою. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, у розпорядженні якого опинилася ця методичка для школярів 10-11 класів, передає УНН.
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Як зазначається, що ключове – що ворог взагалі не згадує про роль російських військових в процесі окупації півострова. Так, згідно з методичкою, до «воззєднання Криму з російською федерацією» призвели виключно дії місцевого населення, яке начебто було незадоволене політикою українського уряду.
Школярам розповідають про нібито «протести» місцевих мешканців та створеннями ними «загонів місцевої самооборони». Однак немає жодної згадки про так званих «зелених чоловічків» – військовослужбовців зс рф без розпізнавальних знаків на формі, які за допомогою бронетехніки захопили контроль над півостровом.
Цитата
«Окупанти вкотре переписують історію, викреслюючи з неї всі факти, які не вписуються в пропагандистські наративи про «добровільну» окупацію Криму», — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що загалом, ці позакласні заняття є лише однією з численних складових розгалуженої машини російської пропаганди та дезінформації.
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