россияне разработали методичку для учителей о том, как надо врать детям о Крыме - Центр Нацсопротивления
Киев • УНН
Киев. 11 октября. В. В захваченных школах на временно оккупированных территориях Украины оккупанты проводят внеклассные занятия на тему незаконной оккупации Крыма в 2014 году по специальной методичке. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, в распоряжении которого оказалась эта методичка для школьников 10-11 классов, передает УНН.
Детали
Как отмечается, ключевое – что враг вообще не упоминает о роли российских военных в процессе оккупации полуострова. Так, согласно методичке, к «воссоединению Крыма с Российской Федерацией» привели исключительно действия местного населения, которое якобы было недовольно политикой украинского правительства.
Школьникам рассказывают о якобы «протестах» местных жителей и созданиями ими «отрядов местной самообороны». Однако нет упоминания о так называемых «зеленых человечках» – военнослужащих ВС рф без опознавательных знаков на форме, которые с помощью бронетехники захватили контроль над полуостровом.
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«Оккупанты в очередной раз переписывают историю, вычеркивая из нее все факты, которые не вписываются в пропагандистские нарративы о «добровольной» оккупации Крыма», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом, эти внеклассные занятия являются лишь одной из многочисленных составляющих разветвленной машины российской пропаганды и дезинформации.
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