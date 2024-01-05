На окупованих територіях загарбники взялися "промивати мізки" дітям у дитсадках – ЦНС
Київ • УНН
Ворог на тимчасово окупованих українських територіях намагається героїзувати військових злочинців перед українськими дітьми.
На ТОТ ворог продовжує проводити політику геноциду з метою знищення цілого покоління українців. Окупанти намагаються героїзувати військових злочинців перед українськими дітьми. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Так, окупанти організовують виступи воєнних злочинців перед українськими дітьми у місцевих дитсадках. З самого малечку дітей змушують слухати ґвалтівників, грабіжників, найманців й інші окупантів з віддалених районів імперії.
Таким чином ворог планує змінити самоідентифікацію дітей, та виховати яничарів. Це і є одна з ознак геноциду, згідно з міжнародним правом,
Нагадаємо
У захоплених школах на тимчасово окупованих територіях України окупанти проводять позакласні заняття на тему незаконної окупації Криму в 2014 році за спеціальною методичкою.
Ворог взагалі не згадує про роль російських військових в процесі окупації півострова. Так, згідно з методичкою, до "воззєднання Криму з російською федерацією" призвели виключно дії місцевого населення, яке начебто було незадоволене політикою українського уряду
росіяни вербують "кадетів" на окупованих територіях Луганщини - ЦНС19.12.23, 14:19 • 28371 перегляд