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На окупованих територіях загарбники взялися "промивати мізки" дітям у дитсадках – ЦНС

На окупованих територіях загарбники взялися "промивати мізки" дітям у дитсадках – ЦНС

Київ • УНН

 • 22125 перегляди

Ворог на тимчасово окупованих українських територіях намагається героїзувати військових злочинців перед українськими дітьми.

На ТОТ ворог продовжує проводити політику геноциду з метою знищення цілого покоління українців. Окупанти намагаються героїзувати військових злочинців перед українськими дітьми.  Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Так, окупанти організовують виступи воєнних злочинців перед українськими дітьми у місцевих дитсадках. З самого малечку дітей змушують слухати ґвалтівників, грабіжників, найманців й інші окупантів з віддалених районів імперії.

Таким чином ворог планує змінити самоідентифікацію дітей, та виховати яничарів. Це і є одна з ознак геноциду, згідно з міжнародним правом,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У захоплених школах на тимчасово окупованих територіях України окупанти проводять позакласні заняття на тему незаконної окупації Криму в 2014 році за спеціальною методичкою.

Ворог взагалі не згадує про роль російських військових в процесі окупації півострова. Так, згідно з методичкою, до "воззєднання Криму з російською федерацією" призвели виключно дії місцевого населення, яке начебто було незадоволене політикою українського уряду

росіяни вербують "кадетів" на окупованих територіях Луганщини - ЦНС19.12.23, 14:19 • 28371 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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